POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 60-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag, 04. Juni 2020, 16:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 19-jähriger Mann aus Stuhr mit seinem Kleinwagen die Syker Straße in Richtung Stadtmitte. Kurz hinter der Einmündung zum Reinersweg wollte er mit seinem Pkw nach links auf das Gelände eines Autohauses abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des 60-jährigen Delmenhorsters. Der Radfahrer war auf dem Radweg in Richtung Varreler Landstraße unterwegs. Nach dem Zusammenstoß mit dem Kleinwagen stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen am Kopf zu.

Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Schäden waren gering.

