Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auffahrunfall in Delmenhorst +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Wildeshauser Straße in Delmenhorst wurde ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Syke leicht verletzt.

Am Donnerstag, den 4. Juni 2020, befuhr eine 67-jährige Frau aus Wildeshausen gegen 09:40 Uhr mit ihrem Pkw die Wildeshauser Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Auf Höhe des Krankenhauses muss der 34-Jährige verkehrsbedingt halten, was von der 67-Jährigen übersehen wird. In der Folge fährt sie auf den schwarzen Citroen des 34-Jährigen auf, wodurch der Pkw am Fahrzeugheck beschädigt wird. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus verletzt sich der 34-Jährige leicht.

Am Ford der 67-Jährigen entsteht ebenfalls ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell