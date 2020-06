Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 59-Radfahrer aus Delmenhorst wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstag, den 4. Juni 2020, leicht verletzt.

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Stuhr befuhr gegen 16:20 Uhr die Syker Straße in Richtung Stadtmitte und beabsichtige nach links auf das Gelände eines Autohauses abzubiegen. Dabei übersah er den auf dem Radweg in Richtung stadtauswärts fahrenden Radfahrer und stieß mit diesem zusammen.

Dabei stürzte der 59-Jährige von seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Gegen den 19-Jährigen wurden ein Bußgeldverfahren und ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

