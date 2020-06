Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin nach Verkehrsunfall in Nordenham gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 5. Juni 2020, gegen 11:10 Uhr, befuhr eine 31-jährige Nordenhamerin mit ihrem Pkw die Karlstraße in Richtung Hansingstraße. Im Kreuzungsbereich Karlstraße/ Herbertstraße, bog sie nach rechts in die Herbertstraße ab.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin, welche die Herbertstraße, aus Richtung Bahnhofstraße kommend, befuhr. Zumindest an dem Pkw entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten fuhr die Fahrradfahrerin weiter, ohne ihre Personalien anzugeben.

Eventuelle Zeugen des Verkehrsunfalles oder die beteiligte Radfahrerin werden gebeten,sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen (621709).

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell