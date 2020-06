Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Feuer

Römerberg Heiligenstein (ots)

Ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro wurde auf dem Grundstück einer landwirtschaftlichen Nutzfläche in Römerberg Heiligenstein verursacht. Durch bisher unbekannte Täter wurde eine Holztür angezündet, wodurch auch ein Teil des Flurstücks in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine Ernte ist aufgrund des Feuers nicht zu erwarten. Die Beschädigung soll zwischen Mai und dem 10.06.2020 stattgefunden haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

