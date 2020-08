Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW-Lenker verliert Kontrolle über sein Fahrzeug - Unfall mit Beteiligung eines Streifenwagens - Wegweiser-Schild beschädigt - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Von Samstagabend, 18:30 Uhr bis Sonntagmorgen 8 Uhr musste ein 30-Jähriger auf richterliche Anordnung in Polizeigewahrsam bleiben. Der junge Mann, der stark betrunken war, lag neben seinem Fahrrad auf dem Radweg zwischen dem Kellerhaus und Attenhofen. Der 30-Jährige war selbst nicht in der Lage aufzustehen, geschweige denn sich auf den Beinen zu halten. Da er zudem ein aggressives Verhalten an den Tag legte, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Hüttlingen: Sachbeschädigung

Unbekannte warfen zwischen Sonntagabend 20 Uhr bis Montagmorgen 6.30 Uhr eine Mülltonne in das Schwimmbecken des Naturerlebnisbades Niederalfingen. Auch in das Kinderbecken warfen die Täter einen Stuhl, der dabei beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Friedrichstraße übersah ein 60-Jähriger am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr den neben ihm fahrenden Pkw VW Polo einer 34-Jährigen und streifte diesen mit seinem Pkw Nissan, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: Aufgefahren

Zwei leicht verletzte Beifahrerinnen und ein Sachschaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen ereignete. Verkehrsbedingt musste eine 50-Jährige ihren Pkw Honda auf der B 29, Höhe Abzweigung Essingen, anhalten. Ein 54-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf. Bei dem Unfall erlitten die 19 und 15 Jahre alten Beifahrerinnen des Honda leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Mögglingen: Aufgefahren

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag entstand. Kurz nach 16 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw VW auf den verkehrsbedingt auf der B 29 Höhe Abzweigung Essingen stehenden Pkw Jeep eines 18-Jährigen auf. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Wegweiser-Schild beschädigt

Auf dem Gelände der Pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße beschädigten Unbekannte zwischen Freitagabend 18 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr ein Wegweiser-Schild, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Bettringen, Tel.: 07171/79664926.

Ellwangen: Unfall mit Beteiligung eines Streifenwagens

Am Montag um 11:25 Uhr befuhr ein Polizeibeamter mit einem Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Neunheimer Straße von Ellwangen in Richtung Röhlingen. An der Kreuzung zur L 1060 und der Rattstadter Straße fuhr das Polizeifahrzeug bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und prallte mit einem von links aus Richtung Rattstadt kommenden Pkw Honda Accord zusammen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall um 180 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Der Honda wurde im weiteren Verlauf gegen eine Stahlschutzplanke geschleudert. Der Polizeibeamte sowie der 51-jährige Honda-Fahrer sowie eine 16-jährige Beifahrerin im Honda wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 62.600 Euro geschätzt.

Röhlingen: PKW-Lenker verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Am Montag gegen 11:15 Uhr befuhr ein 83-jähriger Lenker eines VW Golf die Hauptstraße in Richtung Neunstadter Straße. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte zunächst einen Transporter und einen PKW Mercedes-Benz eines 59-Jährigen. Anschließend beschleunigte der Golf und fuhr auf der Gegenfahrspur an einem Betonmischfahrzeug, welches auf der Linksabbiegespur Richtung Haisterhofen stand, vorbei. Im weiteren Verlauf kollidierte der Golf auf der Gegenfahrspur seitlich versetzt mit einem entgegenkommenden PKW Citroen Berlingo, dessen 63-jährige Fahrer einen Frontalzusammenstoß mit einem Ausweichmanöver nach rechts verhindern konnte. Nach der Kollision drehte sich der Citroen um die eigene Achse. Der Golf fuhr geradeaus weiter und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Der Golf-Fahrer sowie der Lenker des Citroen wurden leicht verletzt. Eine 61-jährige Beifahrerin im Golf blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei Ellwangen bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07961 / 9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: PKW aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstag, um kurz vor 23 Uhr, wurde in der Remsstraße ein PKW VW aufgrund sehr lauter Auspuffgeräusche einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugscheineintragungen nicht mit den tatsächlich verbauten Teilen konform waren. Aus diesem Grund wurde der PKW zunächst sichergestellt, damit ein Gutachten bezüglich der Betriebssicherheit des Fahrzeugs erstellt werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell