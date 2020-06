Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der Nacht auf Sonntag, gegen Mitternacht, sind unbekannte Täter in eine Autowerkstatt "An der Knippenburg" eingebrochen. Die Täter nahmen unter anderem mehrere Auto-Felgen mit. Außerdem brachen sie in ein Büro ein und nahmen daraus diverses Werkzeug mit. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter zu Dritt in einem weißen Kastenwagen unterwegs.

Marl:

Am Dienstagvormittag oder Dienstagmittag wurde in ein Wohnhaus auf der Pommernstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür in der dritten Etage auf und nahmen unter anderem Schmuck, Bargeld und Parfum mit.

Auf der Gräwenkolkstraße wurde zwischen Sonntag- und Dienstagabend in das "Eventzentrum" eingebrochen. Die unbekannten Täter hatten Fenster aufgehebelt und dann Deko-Artikel, Lichtmaschinen und Nebelmaschinen mitgenommen. Außerdem wurde aus einem Baucontainer Werkzeug gestohlen. Die Tat passierte vermutlich am frühen Dienstagmorgen, gegen 1.50 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die vor allem zu dieser Zeit etwas Verdächtiges in dem Bereich beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111

