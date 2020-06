Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrradfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 14:40 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Marl auf der Breite Straße. In Höhe einer Verkehrsinsel mit Ampel wollte ein 31-jähriger Fahrradfahrer aus Herten die Breite Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

An den Fahrzeugen entstand 5.100 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell