Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Exhibitionist auf Segway

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Segway-Fahrer, der sich in einem Park hinter der städtischen Realschule selbst befriedigt haben soll. Ein 12-jähriger Junge aus Datteln war dort am späten Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad unterwegs. Als ihm der Mann im Bereich des neuen Kunstrasenplatzes entgegenkam, konnte der Junge erkennen, wie der etwa 40-Jährige onanierte. Anschließend sei der Mann in Richtung Skaterpark weitergefahren. Der Segway-Fahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, braune Mütze, graue Hose, dunkles T-Shirt, Brille - unterwegs mit einem grauen Segway. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass mindestens eine weitere Zeugin einen Mann auf einem Segway im Park gesehen hat. Auch die Beschreibung passt in etwa überein. Der Mann soll nach Aussagen der Zeugin von einem Hund - vermutlich Jack Russell Terrier - begleitet worden sein. Die Polizei sucht den Mann auf dem Segway. Es könnte sich dabei auch um einen wichtigen Zeugen handeln. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

