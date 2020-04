Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuer erfasst parkendes Auto

Kaiserslautern (ots)

Im Außenbereich eines Wohnhauses in der Hirschdell hat es am späten Donnerstagabend gebrannt. Durch das Feuer wurde ein Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen brannte es unter einem Balkon des Wohngebäudes. Das Feuer breitete sich aus, griff auf Abfalleimer und ein parkendes Auto über. Auch an der Hausfassade entstand Schaden. Am Fahrzeug dürfte von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen sein. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro. Die Brandursache ist nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. |erf

