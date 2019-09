Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Trickdiebe mit Geldwechselmasche unterwegs

Willich (ots)

Am heutigen Donnerstag wurden der Polizei zwei Trickdiebstähle angezeigt. Auf der Küferstraße wurden einem 82-jährigen Senior aus Willich gegen 10.00 Uhr zwei Geldscheine aus dem Portemonnaie gestohlen. Kurze Zeit später stahl vermutlich der gleiche Täter einem 81 Jahre alten Willicher einen geringen dreistelligen Betrag aus dem Portemonnaie. In beiden Fällen fragte der Unbekannte, ob die Opfer ihm eine Euromünze wechseln könnten. Dies taten die Senioren bereitwillig. Später bemerkten beide, dass Geldscheine aus ihren Portemonnaies fehlten. Der unbekannte Trickdieb ist ca. 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Er hat ein gepflegtes Aussehen und trug einen hellblauen Anzug. Hinweise auf den Trickdieb bitte an die Polizei über die Rufnummer 02162/377-0. In dringenden Fällen wählen Sie die 110. /wg (1044)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell