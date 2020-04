Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrerin stürzt - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines Mercedes, der am Mittwoch in der Pirmasenser Straße in einen Unfall mit einer Fahrradfahrerin verwickelt war. Zwei Frauen, die Zeuginnen waren, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sie halfen der verletzten Fahrradfahrerin. Die Frauen könnten wichtige Angaben zum Unfallhergang machen.

Die 59-jährige Fahrradfahrerin war gegen 12.15 Uhr von der Richard-Wagner-Straße in die Pirmasenser Straße abgebogen. Um einem nachfolgenden Auto Platz zu machen, fuhr die Frau auf die linke Straßenseite. Ihren Angaben nach wollte sie dort zwischen parkenden Fahrzeugen halten, damit der Pkw-Fahrer an ihr vorbeifahren konnte. Weil sie mit einem Reifen gegen den Bordstein kam, stürzte die 59-Jährige. Sie zog sich eine Kopfplatzwunde zu, die im Krankenhaus medizinisch behandelt wurde. Zwei unbekannte Frauen halfen der Fahrradfahrerin, während der Autofahrer ohne anzuhalten weiterfuhr. Die Helferinnen sind zwischen 35 und 40 Jahre alt. Sie haben blonde Haare. Die beiden Frauen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise zu den Zeuginnen beziehungsweise zu dem unbekannten Autofahrer nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

