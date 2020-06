Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (202/2020) Unbekannter wirft Fußplatte gegen Schaufenster eines Mündener Lokals

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Lange Straße Sonntag, 31. Mai 2020, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 00.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - In der Nacht zu Sonntag (31.05.2020) hat ein Unbekannter in der Langen Straße in Hann. Münden eine 25kg schwere Fußplatte gegen die Schaufensterscheibe eines Lokals geworfen und beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt vermutlich rund 2.000 Euro. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten fand nicht statt.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Fußplatte vermutlich aus der benachbarten Speckstraße stammte. Ein in unmittelbarer Nähe schlafender Hotelgast habe eigenen Angaben zufolge zwischen 00.00 Uhr und 00.30 Uhr einen lauten Knall sowie das Zersplittern von Glas gehört. Vom Täter fehlt jedoch bislang jede Spur.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 entgegen.

