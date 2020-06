Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (200/2020) Ein Mensch stirbt bei Frontalzusammenstoß auf B 27

Göttingen (ots)

WAAKE (jk) - Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der B 27 bei Waake (siehe unsere Erstmeldung Nr. 199 vom heutigen Tage) wurde ein Mensch tödlich verletzt. Drei weitere Personen erlitten bei der Kollison schwere und ein Fahrzeuginsasse mutmaßlich leichte Verletzungen, so der derzeitige Erkenntnisstand. Die Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell