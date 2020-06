Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (201/2020) 82-jährige Mitfahrerin bei Frontalzusammenstoß auf B 27 tödlich verletzt - Nachtragsmeldung

Göttingen (ots)

WAAKE (jk) - Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 in Höhe Waake (Landkreis Göttingen, siehe unsere Erstmeldungen Nr. 199 und 200 vom 02.06.20) dauern die Ermittlungen der Polizei Duderstadt zum Unfallhergang sowie zur Ursache an.

Nach derzeitigem Stand war eine 62 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Kia auf der B 27 von Waake in Richtung Ebergötzen unterwegs, als sie gegen 14.30 Uhr aus bislang noch ungeklärten Gründen nach links auf den Gegenfahrstreifen geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Yeti zusammenstieß. In dem Auto befanden sich drei Personen. Bei der Kollision wurde eine im Fond sitzende 82 Jahre alte Mitfahrerin so erheblich verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die 55-Jährige Fahrerin und ein weiterer 83 Jahre alter Insasse erlitten schwere Verletzungen.

Die 62-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin wurde in ihrem Kia eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 27 zwischen Waake und Ebergötzen bis gegen 19.00 Uhr voll gesperrt. An der Unfallstelle waren eine Vielzahl an Rettungskräften sowie rund 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Waake, Ebergötzen, Radolfshausen und Gieboldehausen im Einsatz. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde ein Sachverständiger der DEKRA in die Ermittlungen eingeschaltet und erschien noch am Nachmittag vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell