Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unbekannte entwenden Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro (29.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr im Eckweg. Unbekannte Täter warfen mit einem Stein eine Außenscheibe eines Elektrofachmarktes ein und gelangten so ins Gebäude. Dort brachen die Täter mehrere Ausstellungsvitrinen auf und entwendeten insgesamt rund 40 Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euros. Den durch die Täter verursachten Schaden im und am Gebäude schätzt die Polizei auf eine Summe im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier VS-Villingen in Verbindung zu setzen.

