Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weigheim) Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs (28.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs, dass in den zurückliegenden vier Wochen in der Albstraße entwendet wurde. Unbekannte stahlen das verschlossen in einem Holzunterstand hinter einem Wohnhaus abgestellte schwarze Mountainbike der Marke "Trek KTM", Typ Macina Mighty 291. Die Polizei schätzt den Wert des Rades auf rund 3.800 Euro. Personen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell