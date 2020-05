Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Vereinsheim

Landau (ots)

Landau, 19.05.2020 20:00 Uhr bis 20.05.2020, 05:15 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in das SSC/ASV Sportheim in Landau. Neben dem Vereinsheim selbst wurden auch weitere Nebengebäude betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Weiterhin wurde ein auf dem Gelände abgestelltes Zweirad mutwillig beschädigt. Insgesamt wurde ein Schaden von ca. 700 Euro verursacht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

