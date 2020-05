Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gas- und Bremspedal verwechselt

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am Mittwoch, 20.05.2020 Uhr, gegen 11:15 Uhr, verwechselte der 81-jährige Fahrer eines Mercedes beim Vorwärtseinparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Industriegebiet Im Weidfeld, das Gas- mit dem Bremspedal und fährt gegen die Schaufensterscheibe des Marktes. Die beiden Pedalen waren zuvor schon wegen einer körperlichen Einschränkung des Fahrers, von rechts nach links umgebaut worden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro. Weitaus höher dürfte der Schaden an der Schaufensterscheibe des Einkaufsmarktes sein. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

