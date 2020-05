Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Birkweiler - Auffahrunfall

B10/Birkweiler (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am gestrigen Dienstag (19.05.2020, 8 Uhr) auf der B 10 vor der Anschlussstelle A65/Landau-West infolge eines schweren Verkehrsunfalls. Ein 26-jähriger LKW-Fahrer musste wegen einem Rückstau seinen LKW abbremsen. Ein nachfolgender 27-jähriger Suzukifahrer erkannte die Situation zu spät und krachte in das Heck des LKW. Mit Nacken- und Kopfschmerzen musste der PKW-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wegen den Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 10000 Euro.

