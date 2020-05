Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Tankstelleneinbruch

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag 18./19.05.2020, versuchte ein bislang unbekannter Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Weinstraße zu gelangen. Er schlug mit einem spitzen Gegenstand gegen die verglasten Scheiben der Eingangstür und richteten dabei einen erheblichen Sachschaden an. Zeugen die in der Zeit von etwa 02:30-03:30 Uhr, eine männliche, schlanke, jugendliche Person, mit weißen Turnschuhen, dunkler Jeans, Kapuzenjacke und einer Mund-Nasen-Maske gesehen haben, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Reiner Steigner

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell