Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbruch im Stadionviertel - Polizei bittet um Hinweise

Neuss (ots)

Am Dienstag (06.08.) kam es am Grefrather Weg zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus. Zur Tatzeit zwischen 7:30 Uhr und 12:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Tatverdächtige über ein Fenster in die Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Es wurden nach bisherigen Erkenntnissen Uhren und Schmuck entwendet.

Wer zum genannten Tatzeitpunkt etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131/3000 bei der Polizei zu melden.

Machen Sie Einbrechern das Leben schwer! Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten Sie kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Vereinbaren Sie einen Termin unter 02131/3000.

