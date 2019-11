Polizei Wuppertal

POL-W: W Feuer in Cronenberger Firma

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (23.11.2019), gegen 15:45 Uhr, kam es in Wuppertal-Cronenberg zu einem Feuer. Der Brand brach in den Räumen eines holzverarbeitenden Betriebes an der Oberkamper Straße aus. Dadurch entstand ein hoher, noch nicht näher zu beziffernder Sachschaden. Personen kamen nicht zu schaden. Die Kriminalpolizei ist mit den Ermittlungen betraut um die Ursache des Brandes zu klären. Dazu wird die Hilfe eines Brandsachverständigen in Anspruch genommen. (sw)

