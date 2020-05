Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene Autofahrerin (29.05.2020)

Donaueschingen (ots)

Eine Autofahrerin wurde am frühen Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr in der Dürrheimer Straße an einer Tankstelle durch die Polizei kontrolliert. Die Beamten führten bei der 23-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, da bei ihr deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Der Test ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Auf der Polizeidienststelle wurde der Frau durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sie wurde darüber belehrt, dass sie bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr fahren darf.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell