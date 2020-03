Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 20. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 12.03.2020, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 18.03.2020, 18:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug (vermutlich in blau) einen in der Rosenmüllerstraße in Wolfenbüttel ordnungsgemäß abgestellten PKW Skoda Octavia in grau und beschädigte diesen an der hinteren rechten Tür. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern. Unfallzeit: Donnerstag, 12.03.2020, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 18.03.2020, 18:00 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

