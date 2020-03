Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, schwerer Verkehrsunfall

Steinfurt (ots)

Heute, am Freitag (06.03.2020) hat sich gegen 07.05 Uhr auf dem Schifffahrter Damm ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Unfallort liegt in Fahrtrichtung Münster hinter der Ausfahrt Autobahn 1 Greven und der Abfahrt Gelmer Der Schifffahrter Damm ist in beiden Richtungen voll gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz.

