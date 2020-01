Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1. Am Freitag, 03.01.2020, gelangte eine Tatverdächtige vermutlich mittels Nachschlüssel in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hohenzollernstraße und entwendete dort Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die Beschuldigte aufgenommen.

2. In der Nacht zu Samstag, 04.01.2020, versuchte ein Unbekannter vergeblich, die Tür zu einer Wohnung im 3. OG eines Mehrfamilienhauses auf der Blumenberger Straße aufzuhebeln.

3. Unbekannte Täter gelangten über einen Zaun an den rückwärtigen Garten eines Einfamilienhauses auf dem Hirschweg. Sie nutzten die Urlaubsabwesenheit der Bewohner, schlugen den Glaseinsatz der Terrassentür ein und konnten die Tür nach Durchgreifen öffnen. Sie durchwühlten sämtliche Behältnisse und entwendeten u.a. Schmuck. Die genaue Tatbeute steht noch nicht fest.

4. Aufmerksame Nachbarn bemerkten Fremde in einem Einfamilienhaus auf dem Südwall. Bei Eintreffen der Polizei hatten diese Personen sich bereits entfernt. Bei ihrer überstürzten Flucht liessen sie Beweismittel zurück.

Zeugen, die tatrelevante Hinweise zu den geschilderten Straftaten machen können, werden gebeten, die Kriminalpolizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161/290 zu informieren. (so)

