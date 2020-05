Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrerin stürzt alleinbeteiligt mit einem Motorroller (28.05.2020)

Bräunlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Motorroller-Fahrerin kam es gestern Abend gegen 21 Uhr in der Straße "Waldhauser Weg". Eine 18-Jährige war mit ihrem Motowell-Roller auf dem Verbindungsweg zwischen Waldhausen und Bräunlingen unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Beim Sturz verletzte sich die junge Frau, weshalb sie ein Rettungsdienst in eine Klinik brachte. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

