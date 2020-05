Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, Aussichtspunkt Hummelsberg) Fahrerin eines E-Bikes bei Sturz schwer verletzt

Denkingen, Aussichtspunkt Hummelsberg (ots)

Bei einem Sturz mit einem E-Bike hat sich eine 48-jährige Frau am späten Donnerstagnachmittag auf einem Verbindungsweg zwischen dem Hummelsberg und der Zufahrt zum Klippeneck (Landesstraße 433a) schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war kurz vor 16 Uhr zusammen mit ihrem Sohn auf dem geschotterten Verbindungsweg vom Hummelsberg in Richtung Klippeneck unterwegs. Vermutlich infolge einer zu heftigen Bremsung im Bereich einer Bodenwelle verlor die 48-Jährige die Kontrolle über das Elektrofahrrad und stürzte. Hierbei zog sich die Frau unter anderem schwere Kopfverletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde die 48-Jährige zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum nach Villingen gebracht.

