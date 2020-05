Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Scheibe an einem Bushaltestellen-Häuschen eingeschlagen

Tuttlingen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag oder auch im Laufe des Donnerstags hat ein unbekannter Täter an einer Bushaltestelle an der Kreissporthalle im Mühlenweg eine Scheibe am Wartehäuschen eingeschlagen. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) nimmt Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung entgegen.

