Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Absichtlich geparktes Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden durch das Zerkratzen des Fahrzeuglacks hat ein unbekannter Täter mutwillig an einem roten Seat Leon angerichtet, der im Laufe des Donnerstags, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 16.40 Uhr, auf dem Parkplatz "Donauspitz" an der Stuttgarter Straße abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte bei seiner Tat die gesamte Fahrerseite und das Dach des roten Autos mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu dem noch unbekannten Täter.

