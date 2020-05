Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit leicht verletzter Person (28.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am gestrigen Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Goldenbühlstraße ereignete. Ein 56-jähriger VW Passat-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 27-Jähriger in einem Audi bemerkte dies zu spät und prallte in das Heck des VW. Hierbei verletzte sich eine 49-jährige Beifahrerin im VW leicht.

