POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall auf Autobahn, Senior nach Unfallflucht ermittelt, Autodiebstahl

Satteldorf: Auto entwendet

Am Montag gegen 20:25 Uhr parkte eine 67-jährige ihren PKW der Marke Mazda in der Hauptstraße. Als sie nach kurzer Zeit wieder zum Standort ihres Wagens zurückkehrte, war dieser verschwunden. Eine Absuche der näheren Umgebung ergab auch keine neuen Hinweise.

Die Polizei Crailsheim sucht unter Telefon 07951 480-0 Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Schwäbisch Hall: Fahrer nach Unfallflucht ermittelt

Kurz vor 15:00 Uhr am Montag wollte ein 91-Jähriger mit seinem Skoda in der Straße Am Markt wenden. Dabei übersah der Mann einen hinter seinem Wagen befindlichen großen Pflanzkübel und schob diesen zur Seite. Bei weiteren Fahrmanövern beschädigte er zudem einen geparkten VW Polo. Anschließend entfernte sich der Senior mit seinem Wagen ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten. Der Unfallfahrer konnte so ermittelt werden. Der von ihm verursachte Schaden beläuft sich auf rund 13.000. Auf den älteren Herrn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Braunsbach: Unfall auf Autobahn

Am Montagmorgen gegen 9:45 Uhr war ein 39 Jahre alter VW-Fahrer auf der Autobahn A6 in Richtung Nürnberg zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Anschlussstelle Ilshofen/ Wolpertshausen unterwegs. Etwa auf Höhe der Einfahrt zum Kochertalparkplatz kam der Wagen vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß hier gegen die Leitplanke. Anschließend konnte der Fahrer seinen Wagen selbstständig noch auf den Parkplatz lenken. Beim Eintreffen der Streife ging es dem Mann bereits wieder besser. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

