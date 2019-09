Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kradfahrer verletzt sich bei Sturz

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Ein holländischer Kradfahrer kam am Sonntag in Grevenbrück zu Fall. Er befuhr zuvor gegen 12.10 Uhr die Siegener Straße in Fahrtrichtung Germaniahütte. Der 32-Jährige schätzte, nach eigenen Angaben, die eigene Geschwindigkeit zum Überqueren des Bahnübergangs auf der feuchten Fahrbahn als zu hoch ein. So fuhr er geradeaus in das Gleisbett und stürzte nach wenigen Metern. Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das beschädigte Krad musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Dazu wurde der Bahnverkehr für wenige Minuten eingestellt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell