Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin bremst Linienbus aus und flüchtet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Freitag, den 24.07.2020, erlitt ein Bus-Insasse bei einer Vollbremsung auf der Viktoriastraße leichte Verletzungen. Die Radfahrerin, die für die Bremsung verantwortlich war, flüchtete vom Unfallort.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Linienbus-Fahrer die August-Bebel-Straße und bog nach rechts in die Viktoriastraße in Richtung Heepen ein. Hier querte unmittelbar vor dem Bus eine von rechts kommend Fahrradfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Notbremsung ein. Dabei stieß ein Fahrgast, eine 65-jährige Bielefelderin, mit dem Kopf gegen eine im Bus befindliche Kunststoffscheibe und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Bielefelderin in ein Krankenhaus.

Obwohl der Busfahrer die Radfahrerin ansprach und aufforderte, stehen zu bleiben, setzte diese die Fahrt über eine Hofeinfahrt in unbekannte Richtung fort und flüchtete.

Die gesuchte Radfahrerin wird als circa 20 bis 25 Jahre alt, mit schulterlangen dunkelblonden/ braunen Haaren und schlank, beschrieben. Ein Zeuge schätzte die Flüchtige 15 bis 17 Jahre alt. Sie trug eine Brille. Bei dem Fahrrad handelte es sich vermutlich um ein Mountainbike.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell