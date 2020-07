Polizei Bielefeld

POL-BI: Parkender Pkw über Nacht angefahren

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Autofahrer, der bereits in der Nacht zu Freitag, 17.07.2020, einen abgestellten weißen VW Golf am Feuerbachweg beschädigt hat. Eine Nachbarin hörte gegen 03:30 Uhr einen lauten Knall auf der Straße.

Einem anderen Nachbarn war der beschädigte VW am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr aufgefallen. Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand am Feuerbachweg an der Einmündung Schopenhauerweg und wies an der linken vorderen Fahrzeugseite Kratzspuren und Dellen auf. Zudem war die Abdeckung des Außenspiegels abgefallen. Am Donnerstag war der VW gegen 16:00 Uhr noch unbeschädigt.

Polizeibeamte sicherten bei der Unfallaufnahme fremde Lackspuren und Fahrzeugteile. Sie schätzten den entstandenen Sachschaden auf mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell