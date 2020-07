Polizei Bielefeld

POL-BI: Gestohlenes Fahrrad nach Annonce in Online-Kleinanzeigen-Portal wieder aufgefunden

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Der 12-jährige Eigentümer eines gestohlenen Fahrrades fand dieses noch am Tattag, Donnerstag, 23.07.2020, in einer Annonce in einem Online-Kleinanzeigen-Portal als Kaufangebot wieder. Die Polizei stattete dem Anbieter einen Hausbesuch ab, fand das Diebesgut auf und händigte es an den Eigentümer wieder aus.

Der junge Bielefelder hatte sein Fahrrad am Donnerstag, gegen 13.50 Uhr, ordnungsgemäß mit einem Schloss gesichert, an der Werner-Bock-Straße abgestellt. Als er circa zwei Stunden später zurückkehrte, war sein Fahrrad gestohlen worden. Daraufhin erstattete er Strafanzeige bei der Polizei.

Noch am Donnerstagabend fand er in einer Annonce eines Online-Kleinanzeigen-Portal sein gestohlenes Fahrrad wieder. Da er es anhand von bestimmten Merkmalen eindeutig als sein Eigentum identifizieren konnte, wandte er sich an die Polizei.

Nach Ermittlungen zu dem Anbieter statteten Polizeibeamte einem 24-jährigen Bielefelder einen Hausbesuch ab. Dieser bestritt, etwas mit dem Diebstahl zu tun zu haben. Das gestohlene Fahrrad wurde bei ihm aufgefunden, sichergestellt und an den 12-Jährigen wieder ausgehändigt. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls ermittelt.

