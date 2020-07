Polizei Bielefeld

POL-BI: Filialleiter wird bei räuberischem Diebstahl leicht verletzt - Täter gefasst

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Ein nach einem räuberischen Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße am Donnerstagnachmittag, 23.07.2020, zunächst geflüchteter Täter konnte wenig später gefasst werden. Der Filialleiter wurde bei der Tat leicht verletzt und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt.

Gegen 15.40 Uhr hatte der 36-Jährige bemerkt, dass ein Mann in dem Geschäft verschiedene Accessoires an sich nahm und damit, ohne zu bezahlen, den Laden verlassen wollte. Der Filialleiter sprach den Mann kurz vor dem Ausgang an, woraufhin dieser das Diebesgut wieder ausgehändigte und zunächst auch Anstalten machte, auf die alarmierte Polizei warten zu wollen. Kurz vor Eintreffen der Polizei stieß er den Zeugen jedoch zu Boden und flüchtete aus dem Geschäft. Der Filialleiter stürzte und verletzte sich dadurch leicht.

Aufgrund der Personenbeschreibung und mithilfe von Passanten traf die Polizei den Dieb wenig später in einem anderen Bereich der Bahnhofstraße an. Es handelte sich um einen 26-jährigen Mann aus Werther. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls erstattet.

