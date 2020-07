Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung zu: Diebe nutzen gestohlene EC-Karte

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach zwei Männern. Die beiden werden verdächtigt, bereits am Dienstag, 24.09.2019, das Portemonnaie einer Bielefelder Seniorin gestohlen zu haben.

Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass die beiden Gesuchten nach dem Diebstahl, von einem Supermarkt, in eine benachbarte Bank gingen und dort mit der gestohlenen EC-Karte Geld abhoben.

Gegen 17:45 Uhr kaufte eine 80-jährige Bielefelderin in einem Supermarkt an der Schweriner Straße ein. Während des Aufenthalts in dem Markt bewahrte sie ihre Geldbörse in einem Beutel auf, der sich in ihrem Einkaufswagen befand.

An der Supermarktkasse bemerkte die 80-Jährige, dass ihr Portemonnaie verschwunden war. Obwohl Sie ihre Karte und ihr Konto direkt sperren ließ, war bereits eine größere Summe abgehoben worden.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell