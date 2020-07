Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher!

Oberbergischer Kreis, Bergneustadt, Wipperfürth (ots)

"Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher!" lautet das Motto, mit dem die Polizei des Oberbergischen Kreises in den Höhepunkt der diesjährigen Fahrradsaison startet.

Ziel der Polizei ist es, auf ein rücksichtsvolles Miteinander auf den teilweise hoch frequentierten Rad- und Gehwegen der umgestalteten Bahntrassen hinzuwirken, zu beraten und über rechtliche Hintergründe zu informieren.

Am morgigen Dienstag (7. Juli) werden Mitarbeiter der Verkehrsunfallprävention zwischen 9 und 15 Uhr mit ihrem Informationsstand am Radweg an der Dörspe in Bergneustadt (Höhe des dortigen Bowlingcenters) zu finden sein.

Am 5. August ist Wipperfürth an der Reihe - dort beraten die Beamten in Höhe der Basisstation des Wasserquintetts an den Ohler Wiesen (vorbehaltlich trockener Witterung).

Die Gesprächsthemen sind so vielfältig, wie die Benutzer dieser Strecken: Spaziergänger, oft in Gruppen oder als Familie mit Kinderwagen, Hundebesitzer, Jogger, gelassen tourende oder sportlich orientierte Radfahrer, Pedelec- und E-Bike-Nutzer, Skateboard- und Inlinefahrer. Das birgt natürlich Konfliktpotenzial und es macht Sinn, sich unter anderem Gedanken darüber zu machen, welche Seite man nutzt oder welche Geschwindigkeiten überhaupt gefahren werden dürfen.

Über diese und viele andere Themen informieren die Polizisten gerne und freuen sich auf die Begegnungen!

