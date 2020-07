Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060720-519: Einbrecher scheitern an Fenstern

Engelskirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht, in einen Bürocontainer einer Firma in Wiehlmünden einzudringen. Zwischen 17 Uhr am Freitag (3. Juli) und 8 Uhr am heutigen Montag waren die Täter auf das Gelände der Firma in der Straße Hammerwiese vorgedrungen und hatten mit Hebelwerkzeugen an drei Fenstern angesetzt. Die Fenster erwiesen sich aber als zu stabil für die Angreifer, so dass sie ohne Beute blieben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell