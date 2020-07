Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030720 - 516: Radevormwald-Herkingrade, 3 Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Radevormwald (ots)

Am 03.07.2020 befährt eine 79-jährige Kölnerin mit ihrem Auto die L 130 in Fahrtrichtung Dahlerau und beabsichtigt nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Dabei übersieht sie den ihr entgegenkommenden Wagen eines 20-jährigen Mannes aus Ennepetal. Dieser fährt in das Auto der 79-jährigen. Zudem fährt ein weiterer Fahrer, ein 43-jähriger Mann aus Radevormwald, der Kölnerin auf den Wagen auf. Alle 3 Beteiligten werden beim Unfall verletzt, zudem entsteht hoher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die L130 komplett gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren zur genauen Klärung des Unfallhergangs wird eingeleitet.

