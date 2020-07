Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050720-518: E-Bikes im Visier der Diebe

Reichshof / Bergneustadt (ots)

Aus einer Garage in Reichshof-Brüchermühle haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag 15:30 Uhr und Freitag (3. Juli) 9:40 Uhr ein Pedelec gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam das elektronische Garagentor und stahlen ein weißes Pedelec der Marke "Haibike"

In Bergneustadt-Wiedenest entwendeten Diebe am Samstag (4. Juli) ein E-Bike Das weiße E-Bike der Marke "Haibike" war mit einem Fahrradschloss an einem Regenfallrohr eines Wohnhauses in der "Alte Straße" fixiert. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 12 Uhr mittags entwendeten die Diebe das Rad.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl bzw. Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

