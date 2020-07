Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050720-517: Versuchter Wohnungseinbruch

Gummersbach (ots)

Vergeblich haben Unbekannte am Samstag (4. Juli) versucht, in ein Wohnhaus in der Hohbeulstraße in Niederseßmar einzudringen.

Im Tatzeitraum zwischen 17 Uhr und 20:30 Uhr hebelten die Täter an der Hauseingangstür, schafften es jedoch nicht, diese zu öffnen.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

