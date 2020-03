Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Altreifen illegal entsorgt

Bad Essen (ots)

In der Nähe des Flugplatzes Bohmte-Bad Essen entsorgten unbekannte 18 Altreifen in einem Wassergraben. Es handelt sich um einen Graben an der Straße Alte Schlittenbahn. Ein Passant bemerkte die Reifen und verständigte die Polizei. Wer Hinweise zu der illegalen Entsorgung geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461 915300.

