Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorradunfall auf der L169 in Richtung Niederalben

PI Baumholder (ots)

Am Mittwochmittag, 31.07.2019, ist es auf der L 169 in Fahrtrichtung Niederalben kurz hinter der Wüstung "Erzweiler" in einer Linkskurve zu seinem Motorradunfall gekommen. Der Motorradfahrer kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich zu Fall und rutschte anschließend einen Abhang hinunter. Bei dem Sturz verletzte sich der Biker schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. An der Maschine entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder



Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell