Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Aktionstage gegen "Planenschlitzer": Das LKA warnt LKW-Fahrer

Ein Dokument

Hannover (ots)

Erfahrungsgemäß sind in den dunklen Monaten die höchsten Fallzahlen beim sogenannten "Planschlitzen" zu verzeichnen. Aufgrund dessen wird das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen vom 26. bis 28. November an ausgewählten niedersächsischen "Hotspots" Präventionskampagnen durchführen. Eigens für diese Aktion wurden Flyer in sechs verschiedenen Sprachen entwickelt, die LKW-Fahrer zusammen mit einer gezielten Ansprache auf mögliche Gefahren sensibilisieren sollen. Das LKA Niedersachsen wird mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Niedersachsen und örtlichen Kräften der jeweiligen Autobahnpolizei an den drei aufeinander folgenden Tagen mit einem großen Kräfteaufgebot gezielt LKA-Fahrer auf Raststätten ansprechen und beraten.

Im Juli 2018 wurde vor dem Hintergrund bundesweit steigender Fallzahlen beim Phänomen "Planenschlitzer" das EU-Projekt CARGO zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Organisierten Eigentumskriminalität, Schwerpunkt Ladungsdiebstahl mit dem Modus Operandi "Planenschlitzen", initiert. Die Federführung des Projektes liegt beim Land Sachsen-Anhalt. Ziele dieses Projektes sind zum Beispiel die Förderung der bundesweiten Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Ladungsdiebstahls, Erstellung einer bundesweiten Verfahrensübersicht/Lagebild, Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit, die Planung/Koordinierung von Aktionstagen und die Weiterentwicklung bereits bestehender Präventionsunterlagen des LKA Niedersachsen. Dänemark, Frankreich und Polen sind neben Österreich die ausländischen Partner im Projekt CARGO. Im Februar 2019 hat das LKA Niedersachsen das Teilprojekt Prävention übernommen. Seither sind rückläufige Fallzahlen zu erkennen. So wurden im Jahr 2017 in Niedersachsen 795 Diebstähle aus Transportgütern angezeigt, im Jahr 2018 waren es 673 und in 2019 bis Anfang Oktober 385 Fälle.

Bereits im Juni dieses Jahres initiierte das LKA Niedersachen einen Workshop mit Vertretern aus der Versicherungswirtschaft, dem Transportgewerbe und den polizeilichen Projektpartnern. Mit einer Präventionsaktion auf dem "Truck Grand Prix" konnten im Juli auf dem Nürburgring Speditionen und LKW-Fahrer vieler Nationen beraten werden. Beim bundesweiten Treffen der Moderatoren der Fernfahrerstammtische, welche jeden ersten Mittwoch im Monat durch die Polizeien der Länder an unterschiedlichen Raststätten veranstaltet werden, wurden Anfang November die Teilnehmer umfassend zum Phänomenbereich "Planenschlitzer" informiert.

Info für die Redaktionen:

Sie sind eingeladen im Rahmen der Aktionstage Foto- und Filmaufnahmen zu fertigen. Die verantwortlichen Beamten stehen Ihnen vor Ort zudem für O-Töne zur Verfügung.

Ansprechpartner vor Ort: Waldemar Lorenz, Mobil 0170 5315233

26.11.2019, 15.30 bis ca. 21 Uhr, BAB A 2, Raststätte Auetal Süd

27.11.2019, 15.30 bis ca. 17:30 Uhr, BAB A 7, Raststätte Harz und ca.17:30 bis 21 Uhr Autohof Bockenem

28.11.2019, 15.30 bis ca. 21 Uhr, BAB A 30, Autohof Salzbergen

Für diese Aktion wurde ein Flyer in den Sprachen dänisch, deutsch, englisch, französisch, polnisch und russisch entwickelt. Die Flyer können bei Bedarf mit Hinweis auf den Urheber - LKA Niedersachsen - abgedruckt werden.

Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Niedersachsen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Katrin Gladitz

Telefon: 0511 / 26262 -6301

E-Mail: pressestelle@lka.polizei.niedersachsen.de

www.LKA.Niedersachsen.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell