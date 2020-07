Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060720-520: Weißer Renault Captur gestohlen

Engelskirchen (ots)

Einen weißen Renault Captur haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (5./6. Juli) in Engelskirchen-Loope gestohlen. Der in der Straße "Im Auel" abgestellte Wagen mit den Kennzeichen GL- HH 22 ist vermutlich gegen 01.45 Uhr gestohlen worden. Zu diesem Zeitpunkt war eine Anwohnerin durch das Anschlagen ihrer Hunde auf ein kurzes Poltern aufmerksam geworden, was sie aber nicht zuordnen konnte. Der Renault hat an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite eine deutlichen Schaden; Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

