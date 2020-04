Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei schwerverletzte Fußgänger

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 12:15 Uhr, wollten eine 73-jährige Fußgängerin aus Herne und eine 64-jährige Fußgängerin aus Castrop-Rauxel die Mühlenstraße in Höhe der Leonhardstraße überqueren. Zeitgleich fuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Mühlenstraße. Er versuchte nach eigenen Angaben noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoß mit den Fußgängerinnen aber nicht mehr verhindern. Die beiden Frauen wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus transportiert. An dem Auto entstand kein sichtbarer Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell