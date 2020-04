Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

An der Schillerstraße haben Unbekannte zwei Wohnungen in einem Haus aufgebrochen. Zwei Wohnungstüren wurden im Verlauf des Dienstagmorgens aufgehebelt und die Räume durchsucht. Zwei Männer haben sich im Haus verdächtig verhalten. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. etwa 40 bis 45 Jahre alt, 1,75 m groß, Halbglatze, 2. ca. 35 Jahre alt, größer als der erste Tatverdächtige, dunkles, krauses Haar. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell